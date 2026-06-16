「共にささえあいサポーター」養成講座を受けた児童と相模原市の本村賢太郎市長（左）＝16日午前、相模原市普段の生活の中で障害者への配慮やちょっとした手助けができる人の輪を広げようと、相模原市が新設した「共にささえあいサポーター」を養成する講座の開始式が16日、市立若松小で行われた。本村賢太郎市長は「障害のある人が困っていたら勇気を持って声をかけて」と呼びかけた。この取り組みは、同市の知的障害者施設「