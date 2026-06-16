電車内で女子高校生のカバンを切り裂き、体操服を盗むなどしたとして、兵庫県警は１６日、淀川キリスト教病院（大阪市東淀川区）の医師の男（４１）（兵庫県西宮市）を窃盗と不同意わいせつの疑いで逮捕した。男は「弁護士が来るまで話さない」と黙秘しているという。発表では、男は今月９日午後６時３４分〜同４０分、阪急神戸線十三―塚口間を走行中の電車内で、兵庫県尼崎市内の高校１年の女子生徒（１５）の布製の手提げカ