チュニジア・サッカー協会は16日に公式インスタグラムを更新。同国代表の新監督にエルベ・ルナール氏（57）が就任すると発表した。契約はFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会終了まで。チュニジアは14日（日本時間15日）、1次リーグF組初戦でスウェーデンに1―5と大敗し、その後、サブリ・ラムシ監督（54）の解任を発表していた。新監督に就任するルナール氏とはどういった人物なのか。ルナール氏は1968年9月30日生まれ、フラ