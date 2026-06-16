31年ぶりの「金利1％の世界」となります。日銀はきょう、追加の利上げを決めました。物価高を抑える狙いですが、住宅ローンなど家計にも影響が出そうです。金利がさらに上がります。日本銀行内田眞一 副総裁「（政策金利を）従来の0.75％程度から1.0％程度へと変更する」31年ぶりに到来する「金利1％の世界」。利上げで家計の重荷になるのが、変動型の住宅ローンです。この住宅展示場では、担当者が毎月、欠かさず確認して