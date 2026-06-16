千葉・柏市にある食堂「わとか食堂」。日替わりで提供される人気の「鯖の西京焼き定食」は、脂の乗ったサバが西京味噌にじっくりとつけ込まれていて、うまみが凝縮された一品です。この食堂では6月1日から、ランチタイムにご飯のおかわり無料と大盛無料のサービスを始めたといいます。店内では早速大盛を注文するお客さんの姿が。ご飯大盛りを注文した人は「仕事で体を動かすので、大盛無料にしていただけてると、このご時世、本当