16日の衆議院本会議で、再審制度を見直す刑事訴訟法の一部改正案をめぐる討論が行われ、自民党の神田潤一議員の演説中に激しいヤジが飛び交う一幕があった。 【映像】「何言ってんだ！」ヤジの嵐の瞬間（実際の様子）神田氏は討論で、袴田事件などを挙げ、再審手続きの長期化解消は急務だと指摘。法案の意義を強調しつつも、成否は成立後の検察や裁判所の運用に委ねられる面があると語った。その上で、審議のプロセスを経