シンガー・ソングライターおかゆ（34）が16日、東京・渋谷区の道玄坂教会天井裏“M”で新曲発売記念イベントを開催した。17日発売の新曲は「サヨナラ嘘／愛の道草」の両A面となる。「サヨナラ嘘」は元渋谷ギャルで渋谷に強いこだわりを持つ、渋谷シリーズ第4弾。同曲では「悪い男にだまされないと未練を断つ、覚悟をもった強い女性に魂を吹き込んだ」とし、「この曲で、さっぱりとしてもらえたらたら」とアピールした。「愛の道草