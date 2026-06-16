【「wa-gu-mi」ONE PIECE 海賊船シリーズ】 6月12日発売 価格：各3,850円 「wa-gu-mi」 ONE PIECE 海賊船シリーズ全6種 【拡大画像へ】 エーゾーンは、TVアニメ「ONE PIECE」に登場する海賊船を再現した「『wa-gu-mi』ONE PIECE 海賊船シリーズ」全6種を6月12日に発売した。価格は各3,850円。 本シリーズは、竹素材ならではの温かみあ