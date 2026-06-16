7月24日に全国公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を記念したグッズが、7月10日より順次発売される。 【写真】映画のキーアイテムも？『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』グッズラインナップ 本商品の販売はちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、全国のちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」、映画ちいかわ 人魚の島のひみつ POP UP STORE、映画ちいかわ POPUP in TOHOシネマズ