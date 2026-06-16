朝井リョウのエッセイシリーズ「ゆとり三部作」と称される『時をかけるゆとり』『風と共にゆとりぬ』『そして誰もゆとらなくなった』の単行本、文庫、電子書籍の累計発行部数が、あわせて55万部を突破した。 【写真】朝井リョウの直筆コメント「どれだけ考えても……」 第一作『時をかけるゆとり』は、朝井にとって初のエッセイ集。2012年6月に単行本『学生時代にやらなくてもいい20のこと』として発売され、2014年12