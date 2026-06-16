タイトーは、特大ぬいぐるみブランド「どきゅーとぷち」の新商品として『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ミホノブルボン』『どきゅーとぷち ウマ娘 プリティーダービー 特大ぬいぐるみ ライスシャワー』を発売することを発表した。ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」にて、6月19日11時より予約受付を開始する。 【画像あり】70cm