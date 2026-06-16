全国的に献血をする人が減少傾向にある中、岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合が献血に協力しました。 【写真を見る】岡山県パチンコ・パチスロ業協同組合が献血に協力1983年から続ける取り組み【岡山】 社会貢献の一環として、1983年から毎年行っている取り組みで、今年はこれまでに約220人の組合員らが献血を行っています。 岡山県赤十字血液センターによりますと、毎年夏になると献血者は減少する傾向にあるといい