6月18日、名古屋市中川区にオープンするのは「NAKAGAWA CANAL DOORS」。場所は、名古屋駅にほど近い中川運河の一番北側。ここに、ホテル・レストラン・スポーツ施設を含む、新たな施設が誕生します。 【写真を見る】名古屋の中川運河に新スポット誕生 ホテル･レストラン･スポーツなどが楽しめる｢NAKAGAWA CANAL DOORS｣ 6月18日開業 どんな施設？ （瀧川幸樹アナウンサー）「注目店の一つが『PAUL』です