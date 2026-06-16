Jリーグは16日、2026-27シーズンのJ1全試合の対戦カードを発表した。8月開幕のシーズン移行が行われるJ1は8月7日(金)に横浜F・マリノス対鹿島アントラーズのカードで開幕。MUFGスタジアム(国立競技場)で19時30分のキックオフが予定されている。さらに同日にはガンバ大阪対浦和レッズの注目カードも組まれた。12月19日の第20節から2月13日の第21節まではウインターブレイクを設定。最終節は2027年6月6日となっている。各カー