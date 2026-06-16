Jリーグは16日、2026-27シーズンのJ3全試合対戦カードを発表した。新シーズンの開幕節は8月8日(土)もしくは9日(日)に迎える。25年シーズンにJ2から降格し、1シーズンでのJ2復帰を目指すロアッソ熊本はSC相模原、レノファ山口FCはAC長野パルセイロ、愛媛FCは奈良クラブと開幕節での対戦が予定されている。なお、キックオフ日時やスタジアム、TV放送等の詳細は7月1日に発表予定となっている。▽J3リーグ第1節8月8日(土)or9日(