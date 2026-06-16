秋春制移行となる26-27シーズンのJ2リーグ戦日程が発表になった。この日は第1節から第38節までの開催候補日と対戦カードのみで、26年開催分のキックオフ時間など詳細は7月1日に判明する。27年開催分は12月上旬発表で調整している。なお、8月16日にMUFGスタジアム(国立競技場)で行う第2節の横浜FC対磐田のみキックオフ時間が決まっており、18時となっている。第1節26年8月8日(土)or9日(日)札幌 vs 徳島八戸 vs 富山山形 vs 栃