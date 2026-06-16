【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NCT 127のYUTAが、6月16日放送の日本テレビ『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に登場する。 東方神起や少女時代を輩出した名門･SMメンタテインメント初の日本人アーティストであり、NCT 127のメンバーとして活躍するYUTA。インスタグラムのフォロワー数は850万人超える。番組では、そんな世界が注目するアーティストの知られざる過去と、さらなる高みを目指す