日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限7619(7590) 12月限 7( 7) TOPIX先物 9月限7427(7427) 日経225ミニ 7月限4132(4132) 8月限40(4