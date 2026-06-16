日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 11439(9895) 12月限 161(11) TOPIX先物 9月限 13308( 12748) 日経225ミニ 7月限 12595( 11095) 8月限3060(6