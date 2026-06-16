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日経平均株価 始値69288.91 高値70020.68 安値69095.67 大引け69404.50(前日比 +87.00 、 +0.13％ ) 売買高22億8101万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆9079億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は4日続伸、一時7万円台乗せもその後値を消す ２．日銀決定会合は追加利上げと国債買い入れ減額停