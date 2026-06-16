カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手（愛称PCA）は15日（日本時間16日）、本拠地リグレーフィールドでのロッキーズ戦に「1番中堅」で先発出場。4打数4安打2打点でチームの勝利に貢献。球団史上13人目のサイクル安打を達成した。一方で、偉業達成の直後に牽制死で自滅。ド派手なプレーと隣り合わせの凡ミス、時折覗かせる“詰めの甘さ”が話題を呼んだ。 ■偉業達成も束の