北海道・知床の遊覧船沈没事故の裁判は６月１７日、業務上過失致死に問われている桂田精一被告に判決が言い渡されます。業務上過失致死の罪に問われている桂田精一被告には、禁錮５年が求刑されています。最大の争点は「事故を予見できたかどうか」で、検察はこれまで「強風・波浪注意報が出ていて事故発生の恐れを予見できた」と指摘。一方で、弁護側は「船のハッチの不具合がなければ帰港できた」として無罪を主張しています。釧