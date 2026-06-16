あす6月17日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばす、初夏の愚痴祭り！SPゲストにジェジュンを迎え、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、そして、宇垣美里、ハシヤスメ・アツコ、細木かおり、松浦志穂（スパイク）、円井わん、萌々（爛々）、LiLiCo（※五十音順）が、憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤを大発散！ ◆細木かおり 話題のドラ