イラン情勢の影響でサッカーワールドカップの出場が危ぶまれていたイラン代表がアメリカ・ロサンゼルスで15日、初戦を戦いました。イラン代表はロサンゼルスの会場で15日、ニュージーランド代表と試合を行いました。イランサポーター「政治について話すためではなく、素晴らしいサッカーの試合を見に来た。素晴らしい雰囲気の中でスポーツが主役になってほしい」「とても興奮している。キックオフが待ちきれない」試合は、イラン代