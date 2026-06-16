◇MLB ドジャース4-3レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督がインタビューに応じ、大谷翔平選手の登板日について言及しました。日本時間16日のレイズ戦に大谷選手は「1番・DH」で出場。大谷選手は4打数無安打で連続出塁が7試合でストップ。それでもチームは7回にベテランのミゲル・ロハス選手が勝ち越しホームランを放ち、4-3で勝利しました。大谷選手は12日の試合で、「左膝の炎症」により途中交代