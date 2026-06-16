ロッテの愛斗外野手が１６日、自身のインスタグラムを更新。「私事ですが先日第一子となる長女が誕生しました！妻には本当に感謝の気持ちでいっぱいですこれからは元気に育つ姿を父として支え、見守りたいと思います」とつづり、小さな赤ちゃんの手で指を握られる写真ととも報告した。愛斗は昨年６月５日に、長年交際していた女性との結婚を発表した。