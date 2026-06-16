関西でもクマの出没が相次ぐなか、兵庫県宝塚市でも2件の目撃情報が寄せられました。 15日午後9時15分ごろ宝塚市川面の道路でバイクで走行していた人から「クマを目撃しました」と110番通報がありました。警察などによりますと、目撃されたのは体長が1メートルくらいのクマとみられる四足歩行の動物で、対向車線を歩いていたということです。 さらに、その約1時間後には約4キロ離れた宝塚市切畑でも車の運転中にクマを目撃