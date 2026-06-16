小関裕太、細田佳央太らアミューズ所属の俳優らで昨年末に開催されたファン感謝祭「ＡｍｕｓｅＰｒｅｓｅｎｔｓ２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＵＬＴＲＡＨＡＮＤＳＯＭＥＬＩＶＥ２０２５“ＺＥＲＯ”」の模様などが収められたＢｌｕ−ｒａｙで発売されることが１６日、発表された。「ハンサムライブ」は２００５年にスタートし、毎回出演するメンバーやコンセプトを変えながら“ファン感謝祭”として実施。昨年