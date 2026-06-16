「ドジャース４−３レイズ」（１５日、ロサンゼルス）ドジャースは３点を追う二回無死一、三塁の絶好機に６番タッカーが右中間席へ６号３ラン。同点の七回には代打ロハスの起用が的中し、２号ソロで勝ち越しに成功した。ブルペン陣が最少リードを守って勝ち切った。大谷は４打数無安打。５月１０、１１日以来の２試合連続ノーヒットで見せ場をつくることはできなかった。劣勢のチームを救ったタッカーは試合後のクラブハウス