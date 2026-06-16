自律型無人機のイメージ【キーウ共同】ウクライナ軍がロシア軍への攻撃や迎撃に用いる人工知能（AI）搭載の自律型無人機の実戦運用を年内に拡大する計画を進めていることが16日、分かった。ウクライナの政府組織で防衛技術に関する戦略策定、企業支援を担う「ブレイブ・ワン」当局者が共同通信に明らかにした。技術革新で攻撃・防御の精度や識別能力を高め、兵員数で上回るロシアに対抗して戦争の主導権を握る狙いがある。AIを