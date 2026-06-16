違法なスカウト行為を認めてもらうため、暴力団幹部に「みかじめ料」として現金を渡した疑いで逮捕された日本最大の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーら男性3人について、東京地検は15日付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮して不起訴にした」としています。