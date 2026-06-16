《パンパンじゃん！》《まさかのアナウンサー…》ある地方局の女性アナウンサーが、6月15日までに自身のInstagramにアップした画像に、そんな声が集まり、話題となっている。「話題となっているのは、今年で入社3年め、TBS系列の地方局『テレビユー山形』の佐藤真優アナウンサーです。佐藤アナはゴールデンタイムの『どすコイ』のMCを担当していますが、この日は、山形市にある百目鬼温泉を友達とプライベートで訪れたようです。