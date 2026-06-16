漫画家の倉田真由美氏が6月15日、Xを更新。《あまりにも一方的な偏見に驚いた。骨身に染み付いた偏見って、本人も偏見とは気づかないものだが、これはそのパターンかもしれない》とつづった。この投稿には、6月15日の立憲民主党・古賀千景参院議員の、参院決算委員会での動画が引用されている。古賀氏は委員会で、防衛省が小学校などに配布している冊子について質問。自身が元教師で、教え子にも自衛隊員がたくさんいるとした