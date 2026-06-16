「ホロライブ」所属VTuber・猫又おかゆさんが、16日までに水中サバイバルアドベンチャーゲーム『サブノーティカ2』を実況。アフタートークで故郷・青森県で暮らしていたときのことを話すと、ファンから驚きの声が上がった。【動画】体力がすごすぎる青森の子ども“あるある”（2：14：42ごろ）実況後のアフタートークでリスナーから「海は好きなの？」と聞かれたおかゆさんは「好きだよ。でも入るよりは眺めたり波の音を聞くの