SPYAIRが、新曲「Awake」を7月3日に配信リリースすることを発表し、あわせてアートワークを公開した。「Awake」は、7月2日よりMBS／TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌だ。本日、SHOCHIKU animeチャンネルでは本楽曲を使用したアニメメインPV第2弾が公開となった。『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』