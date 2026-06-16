7月7日より、カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜23時より“火アニバル!!”枠にて放送されるテレビアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、同日より毎週火曜23時30分にPrime Videoで国内見放題最速配信されることが決定。それにあわせてPrime Video版の予告編が公開された。【動画】アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』Prime Video版予告編1989年に「ヤングマガジン増刊 海賊版」（講談社）にて士郎正