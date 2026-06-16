Nothing’s Carved In Stoneが8月、東名阪のCLUB QUATTROにて全4公演のワンマンツアー＜Perfect Sounds 〜Fast & Loud Tracks 2026〜＞を開催することが発表となった。2025年にも開催された＜Fast & Loud Tracks＞は、タイトルも冠された通り“速い曲 / 激しい曲のみ”のセットリストで構成されたライブとなる。ツアー日程は、8月6日に大阪・梅田CLUB QUATTRO、8月7日に愛知・名古屋CLUB QUATTRO、8月12日および13日に東京