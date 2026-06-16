ジャケット写真木村カエラが、ペットライン「懐石」 CMソングのために書き下ろした新曲「はぎゅme」を、デビュー22周年記念日となる6月23日に配信限定リリースすることを発表した。合わせて、ジャケット写真も公開となった。新曲「はぎゅ me」は、OKAMOTO’Sのボーカル・オカモトショウと音楽プロデューサー・MONJOEを迎えて制作された。ペットライン「懐石」のWeb CM「懐石で、心がつながる、おいしい時間」のテーマソングとなっ