毎週火曜の楽しみだったドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）。先週最終回を迎え、「今日は放送がない！」とロスに陥っている視聴者も多いはず。そんなあなたに、最終回後に公式Instagramに投稿された、見るだけで胸がいっぱいになるオフショットを紹介したい。【写真】みなとと大江戸の優しい笑顔鉄棒シーンオフショットほか本作は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に