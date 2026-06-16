韓国の経済紙が目を向けた日本代表のユニ人気サッカーの北中米ワールドカップが開幕し、日本代表はオランダとのグループリーグ初戦で2-2のドローとなった。今回評価が高いのがユニホームのデザインで、海外メディアも興味を示している。韓国紙「韓国経済」は東京で取材を敢行し、その実態に迫った。同紙が「日本のユニホームすごくかっこいい女性たちも殺到……売り切れ騒動が起きた」という記事でまず伝えたのは、新宿の高