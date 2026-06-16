タレントの林ゆめが15日にInstagramを更新。浴衣姿を披露すると、ファンから「めちゃくちゃカワイイ」「すごく綺麗」といった反響が寄せられた。【写真】美しい背中を大胆あらわ林ゆめのグラビアオフショット林が「浴衣！去年は赤着たから違う色選んだ」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、紺色を基調に花柄があしらわれた浴衣姿で笑顔を見せる林が収められている。彼女の浴衣姿にファンからは「いつ見てもバッ