ミーマイナーが、自身初となる＜ミーマイナー東名阪対バンツアー「紀元前」＞を2026年10月より開催することを発表した。ツアータイトルに冠された「紀元前」には、“まだ何者でもない状態から、新たな歴史を作り始める”という決意が込められているという。完成された現在地を見せるのではなく、これから始まる物語の序章として、初期衝動と純粋な熱量をぶつけ合う対バンツアーとなる。大阪・名古屋・東京の3都市で開催され、ファ