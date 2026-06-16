すでに日本でも初勝利を挙げ、初年度から高い評判のフライトライン産駒。函館でも、期待馬がデビューに向けて着々と調整を進めている。２４年のセレクトセールで２億１０００万円で取引された高額馬のショウナンガレオン（牡２歳、美浦・加藤士津八厩舎）もその一頭だ。６月１０日に函館競馬場に入厩した。落ち着いて気品のあるたたずまい。環境の変化にも動じず、大人びた雰囲気で過ごしているという。関本助手は「しっかり適