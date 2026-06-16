歌手のアイナ・ジ・エンドが世界的人気ＹｏｕＴｕｂｅコンテンツ「ＫｉｌｌｉｎｇＶｏｉｃｅ」に初登場した動画が１６日、公開された。「Ｋｉｌｌｉｎｇ―」はチャンネル登録者数５５０万人を超え、動画総再生数が３１・５億回を超え世界的人気を誇る韓国のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＤｉｎｇｏＭｕｓｉｃ」の人気コンテンツ。自身の代表曲をメドレー形式で「一発撮り」かつノーカットで披露するのが特徴で、これまで日本