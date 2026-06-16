TOOBOEが、全国18都市を巡るワンマンツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜2027『惹かれ薫る祝福』＞の開催を発表した。TOOBOEにとって過去最大規模のツアーとなる本公演。これまでの最大規模ツアーは、2025年9月から10月にかけて開催された全国14都市を巡る＜残夏の怪物＞であり、今回はそれを上回る18都市での開催となる。ツアーの幕開けを飾る初日公演は、11月7日の東京・Shibuya LOVEZにて開催される。独自の世界観と中毒性の高