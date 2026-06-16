フリーの皆藤愛子アナウンサーのユニホーム姿が話題になっている。１６日までに更新したインスタグラムに「今日のゴゴスマではＷ杯の話題をお伝えしました」と報告し、「寝不足の人ー？？」とファンへ問いかけ、「＃はーい」のハッシュタグで答えた、ゴゴスマの看板の前で自撮りする様子をアップ。皆藤アナはサッカー日本代表のユニホームを着用した姿を投稿した。この投稿に「サムライブルーも似合ってかわい〜い」「何を着