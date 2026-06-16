サッカー・FIFAワールドカップ（W杯）で2026年6月15日早朝、日本代表が強豪オランダとの試合に臨み、2−2引き分けで勝ち点1をつかみ取った。ビデオリサーチのXによると、NHK総合の平均世帯視聴率（関東地区）は27.1パーセントという。盛り上がりは思わぬ場所にも影響していた。東京都庁の公式X（＠tocho_suido）が試合中の水使用量にまつわる情報を発信し、広く話題になっている。「飲水タイムは俺等の排水タイム」水道局対応にも