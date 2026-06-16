MADKIDが、新曲「ボンバラマン」を7月22日に配信リリースすることを発表した。本楽曲は、失恋でやさぐれた男性の気持ちを吹っ飛ばすかのようなサビが印象的な1曲だという。同楽曲は、6月20日0時よりTikTokにて先行で公開され、その後7月22日0時に全DSPで先行配信がスタートする。さらに、同楽曲とTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』のオープニング主題歌を収録した13thシングルを、10月14日にリリースすることも発表された