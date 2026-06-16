元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（５８）が１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日本のお中元文化について私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで今年もスタートしたお中元の季節の中、送り主の高齢化に伴い、百貨店などがＳＮＳ映えする菓子やサイン入りのサッカーユニホームなど若者世代向けの商品でアピー