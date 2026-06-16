ロックバンド・元チェッカーズのメンバー、鶴久政治が14日、自身のインスタグラムを更新。都内で行われたイベントでのショットを披露し、ファンを喜ばせた。 【写真】色白プリンス感ハット姿にメガネのオシャレスタイルの62歳 「イベントでした。」と短くつづった鶴久はメガネ姿。ハットをかぶって、カウンターに立つショットをアップした。白のパンツに上着からのぞくインナーは鮮やかな黄色。カ